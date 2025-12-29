Diebstahl von Kupferdraht auf Kreismülldeponie

Reichenbach bei Baumholder (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 27.12.2025 gegen 12:00 Uhr bis Montag, 29.12.2025 gegen 07:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt zum Gelände der Kreismülldeponie in Reichenbach.

Aus einem dortigen Lagerraum wurde ca. 30 bis 40 kg Kupferdraht mit einem Gesamtwert von ca. 200 Euro entwendet.

Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.Nr. 06783-9910.



