Diebstahl von Kupfer

Die beiden nebeneinander verlaufenden Fallrohre befanden sich an einer Gebäudeseite und wurden durch die bislang unbekannten Täter vorab von der Fassade abgeschraubt, ehe sie anschließend - wahrscheinlich mit einem größeren Fahrzeug - abtransportiert wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf etwa 300 Euro.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs in Stadtkyll beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Prüm



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