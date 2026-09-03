Stadtkyll
Diebstahl von Kupfer

Symbolbild

dpa

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Montag, dem 31.08.2026, und Donnerstag, dem 03.09.2026, zwei Kupferfallrohre an der Leichenhalle des Friedhofs in Stadtkyll.

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Die beiden nebeneinander verlaufenden Fallrohre befanden sich an einer Gebäudeseite und wurden durch die bislang unbekannten Täter vorab von der Fassade abgeschraubt, ehe sie anschließend - wahrscheinlich mit einem größeren Fahrzeug - abtransportiert wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf etwa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs in Stadtkyll beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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