Zerf/Irsch
Diebstahl von Kraftstoff aus Straßenbaumaschinen im Bereich der B407
Symbolbild
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dpa

Im Zeitraum zwischen dem 27. und dem 29.10.2026 kam es im Bereich einer Baustelle an der B407 zwischen den Ortsgemeinden Irsch und Zerf zu einem Diebstahl von Kraftstoff.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus zwei dort abgestellten Baumaschinen insgesamt etwa 350 Liter Dieselkraftstoff sowie rund 40 Liter Trennmittel.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.: 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

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Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581-91550
www.pisaarburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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