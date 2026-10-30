Diebstahl von Kraftstoff aus Straßenbaumaschinen im Bereich der B407

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus zwei dort abgestellten Baumaschinen insgesamt etwa 350 Liter Dieselkraftstoff sowie rund 40 Liter Trennmittel.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.: 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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Bislang unbekannte Täter entwendeten aus zwei dort abgestellten Baumaschinen insgesamt etwa 350 Liter Dieselkraftstoff sowie rund 40 Liter Trennmittel.