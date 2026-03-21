Diebstahl von Kleinkraftrad - Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitag, 20.03.2026, 17:00 Uhr auf Samstag, 21.03.2026, 10:00 Uhr wurde in der Biewerer Straße in Trier-Biewer ein Kleinkraftrad bis 45 km/h entwendet.

Dieser stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnobjekt. Ob dieser weggeschoben oder gefahren wurde ist nicht geklärt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.



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