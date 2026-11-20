Als er am 19.11.2026 zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des hinteren amtlichen Kennzeichnens seines Fahrzeugs fest.

Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571-9260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571 / 9260

Fax: 06571 / 92650

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