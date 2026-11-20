Als er am 19.11.2026 zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des hinteren amtlichen Kennzeichnens seines Fahrzeugs fest.
Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571-9260 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Tel.: 06571 / 9260
Fax: 06571 / 92650
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Diebstahl von Kennzeichen
Als er am 19.11.2026 zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des hinteren amtlichen Kennzeichnens seines Fahrzeugs fest.