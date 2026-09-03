Diebstahl von Kennzeichen

Im Zeitraum von Mittwoch, 02.09.2026, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 03.09.2026, 08:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen eines im Bereich der Raiffeisenstraße in Gerolstein abgestellten Lkw.





Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein



Ansprechpartner: PHK Christen

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell