Gerolstein
Diebstahl von Kennzeichen
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Im Zeitraum von Mittwoch, 02.09.2026, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 03.09.2026, 08:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen eines im Bereich der Raiffeisenstraße in Gerolstein abgestellten Lkw.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein

Ansprechpartner: PHK Christen
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

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