Diebstahl von Kennzeichen

Am 05.01.2026 gegen 18:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich des LIDL-Marktes in der Kurfürstenstraße in Wittlich abgestellten E-Scooter und entwendete das angebrachte Versicherungskennzeichen.





Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





