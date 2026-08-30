Ein bislang unbekannter Täter demontierte und entwendete an einem dort abgestellten, silbernen VW Golf beide Kennzeichenschilder. Als die Geschädigte um kurz nach Mitternacht zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen der Schilder.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Mitfahrerparkplatz gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
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54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
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Diebstahl von Kennzeichen auf Mitfahrerparkplatz: Polizei sucht Zeugen
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