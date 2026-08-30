Diebstahl von Kennzeichen auf Mitfahrerparkplatz: Polizei sucht Zeugen





Ein bislang unbekannter Täter demontierte und entwendete an einem dort abgestellten, silbernen VW Golf beide Kennzeichenschilder. Als die Geschädigte um kurz nach Mitternacht zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen der Schilder.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Mitfahrerparkplatz gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



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