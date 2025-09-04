Diebstahl von Grabtafeln der Kriegsgräberstätte Daleiden



Diese wurden vorübergehend an der Zufahrt zur Kriegsgräberstätte gelagert. Die Grabtafeln sind flach, aus Sandstein und tragen eingraviert die Aufschrift von gefallenen Soldaten.

Der Diebstahl hat sich vermutlich schon im Juli 2025 ereignet.



Wer Hinweise zum Verbleib der Grabtafeln oder zum Täter geben kann, setze sich bitte mit der Polizei in Prüm in Verbindung.



