Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in Prüm

Im Zeitraum vom 26.06.2025 bis zum 10.07.2025 kam es auf dem Friedhof in Prüm zu einem Diebstahl von Grabschmuck.

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Messing-Grabgesteck bestehend aus einer Laterne und einer Vase. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Prüm hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe eingeleitet.



Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



