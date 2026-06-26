Wallscheid
Diebstahl von Grablichtern
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum 24.06.2026, 20:00 Uhr bis 25.06.2026, 08:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Friedhof in Wallscheid und entwendeten hier mehrere Grablichter.

Lesezeit 1 Minute



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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