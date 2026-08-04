Birkenfeld
Diebstahl von ganzen Brennholzstämmen
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Im Zeitraum vom 06.07.2026 bis zum 04.08.2026 kam es auf einem zur B41 parallel verlaufenden Waldweg in Birkenfeld zu einem Diebstahl von Brennholz.

Unbekannte Täter entwendeten ca. 10 Baumstämme aus Buche zu knapp 6 Festmeter. Die Täter zersägten die Stämme zum Teil vor Ort zum Abtransport. Zeugen, die etwas beobachtet oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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