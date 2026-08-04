Unbekannte Täter entwendeten ca. 10 Baumstämme aus Buche zu knapp 6 Festmeter. Die Täter zersägten die Stämme zum Teil vor Ort zum Abtransport. Zeugen, die etwas beobachtet oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
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Diebstahl von ganzen Brennholzstämmen
Unbekannte Täter entwendeten ca. 10 Baumstämme aus Buche zu knapp 6 Festmeter. Die Täter zersägten die Stämme zum Teil vor Ort zum Abtransport. Zeugen, die etwas beobachtet oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.