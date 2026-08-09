Diebstahl von Felgen mit Reifen

Am 08.08.2026 gegen 16:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem dunkelgrauen Passat nebst Anhänger zu einem Anwesen in der Schulstraße in Sehlem.





Hier entwendete er vier dort abgelegte Felgen mit Reifen.



Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre, 175cm groß, kräftige Statur.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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