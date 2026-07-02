Nun am 24.06.2026 gegen 10:11 Uhr war der 45-Jährige erneut mit seinem Fahrrad im Wittlicher Stadtgebiet unterwegs.
Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass er nunmehr mit mehr als 3,0 Promille erneut unter Alkoholeinfluss stand.
Es wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.
Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass der gleiche 45-jährige Mann am 23.06.2026 gegen 12:22 Uhr im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße ein hochwertiges Fahrrad entwendete, welches im Zuge der oben beschriebenen Kontrolle am 24.06.2026 sichergestellt und an den Eigentümer zurückgegeben werden konnte.
Weiterhin wurde am Tatort ein Bergamont BMX-Fahrrad festgestellt, mit welchem der Täter zuvor zum Tatort gekommen war. Unter Umständen könnte es sich hier ebenfalls um Diebesgut handeln.
Da dies bisher im Zuge der Ermittlungen nicht verifiziert werden konnte, wurde das Fahrrad an das Fundbüro der Stadt Wittlich übergeben.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
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54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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Diebstahl von Fahrrad, Täter ermittelt, Fahrrad sichergestellt
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