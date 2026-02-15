Piesport
Diebstahl von Elektrowerkzeugen
Am 14.02.2026, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Piesport, gegenüber des Friedhofs, drei Elektrowerkzeuge aus einem Transporter.

Der Gesamtwert der entwendeten Werkzeuge beträgt 2500 Euro.

Personen, welche Hinweise zur Identität des Täters oder Informationen zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
544470 Bernkastel-Kues
Tel.: +49653195270
pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de


