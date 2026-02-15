Der Gesamtwert der entwendeten Werkzeuge beträgt 2500 Euro.
Personen, welche Hinweise zur Identität des Täters oder Informationen zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
544470 Bernkastel-Kues
Tel.: +49653195270
pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl von Elektrowerkzeugen
