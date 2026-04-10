Durch unbekannte Täter wurden insgesamt drei Traktoren angegangen und Diesel aus den unverschlossenen Tanks abgesaugt.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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Diebstahl von Diesel aus Traktoren
Durch unbekannte Täter wurden insgesamt drei Traktoren angegangen und Diesel aus den unverschlossenen Tanks abgesaugt.