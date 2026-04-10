Diebstahl von Diesel aus Traktoren

Sowohl am Donnerstag, den 09.04.2026 als auch am Freitag, den 10.04.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es in der Ortslage Meisburg zu Dieseldiebstählen gekommen sei.

Durch unbekannte Täter wurden insgesamt drei Traktoren angegangen und Diesel aus den unverschlossenen Tanks abgesaugt.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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