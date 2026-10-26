Walsdorf-Zilsdorf
Diebstahl von Diesel aus einem Bagger
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 22.10.2026 bis zum Montag, den 26.10.2026 entwendeten unbekannte Täter bei Walsdorf-Zilsdorf, im Bereich der Baustelle zu den Windkraftanlagen, Diesel aus dem Tank eines abgestellten Baggers.


Der Parkplatz des Baggers ist von der Straße einsehbar.

Die Polizeiinspektion Daun bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 06592 96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650

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