Diebstahl von Diesel aus einem Bagger

Der Parkplatz des Baggers ist von der Straße einsehbar.
Die Polizeiinspektion Daun bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 06592 96260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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