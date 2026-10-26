Diebstahl von Diesel aus einem Bagger

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 22.10.2026 bis zum Montag, den 26.10.2026 entwendeten unbekannte Täter bei Walsdorf-Zilsdorf, im Bereich der Baustelle zu den Windkraftanlagen, Diesel aus dem Tank eines abgestellten Baggers.



Der Parkplatz des Baggers ist von der Straße einsehbar.



Die Polizeiinspektion Daun bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell