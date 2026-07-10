Gerolstein
Diebstahl von Damen-Pedelec
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Im Zeitraum von Mittwoch, 8. Juli 2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 9. Juli 2026, 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Gerolstein, Aloys-Schneider-Straße, ein Pedelec entwendet.

Lesezeit 1 Minute



Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt an einer Straßenlaterne befestigt.

Es handelt sich um ein weißes Damen-Pedelec, 28 Zoll.

Die Polizeiwache Gerolstein bittet Zeugen um Hinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des Fahrrads.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartner: PHK Jung
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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