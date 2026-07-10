Diebstahl von Damen-Pedelec





Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt an einer Straßenlaterne befestigt.



Es handelt sich um ein weißes Damen-Pedelec, 28 Zoll.



Die Polizeiwache Gerolstein bittet Zeugen um Hinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des Fahrrads.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Ansprechpartner: PHK Jung

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

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