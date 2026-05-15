Der Tatort befindet sich in der Hauptstraße, am Ortseingang von Rimsberg, aus Birkenfeld kommend.
Der Schadenswert wird auf circa 550 Euro beziffert.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter
06782/9910 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
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Diebstahl von Briefkasten & Haustürklingel
Der Tatort befindet sich in der Hauptstraße, am Ortseingang von Rimsberg, aus Birkenfeld kommend.