Diebstahl von Brennholz

Im Zeitraum 01.10.2025 bis 12.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Waldweg an der Landstraße 52 bei Salmtal und entwendeten etwa 10 Meter zugeschnittenes Brennholz.





Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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