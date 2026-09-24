Diebstahl von Baustellenwerkzeugen in Bad Bertrich

Zwischen Freitag, 18.09.2026, 15:00 Uhr, und Montag, 21.09.2026, 11:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich zu einem Diebstahl.





Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter einen älteren blauen Handhubwagen sowie eine grüne Metallschubkarre. Die Baustelle war zuvor mit Flatterband abgesichert worden. Dieses wurde an einer Stelle aufgerissen.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Sache machen können, sich bei hiesiger Polizeidienststelle in Zell zu melden.



Die Polizeidienststelle in Zell ist wie folgt erreichbar:

Tel.: 06542 98670

E-Mail: pizell.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542 98670

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