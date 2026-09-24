Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter einen älteren blauen Handhubwagen sowie eine grüne Metallschubkarre. Die Baustelle war zuvor mit Flatterband abgesichert worden. Dieses wurde an einer Stelle aufgerissen.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Sache machen können, sich bei hiesiger Polizeidienststelle in Zell zu melden.
Die Polizeidienststelle in Zell ist wie folgt erreichbar:
Tel.: 06542 98670
E-Mail: pizell.wache@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Zell
Telefon: 06542 98670
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Diebstahl von Baustellenwerkzeugen in Bad Bertrich