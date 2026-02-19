Diebstahl von Baumaterial

Am 18.02.2026 in der Zeit von ca. 11:00 bis 11:30 Uhr kam es in der Straße "Hinter Büchlem" in Birkenfeld zu einem Diebstahl von Heizkörpern, Heizungsrohren und anderem Baumaterial.

Die Gegenstände wurden durch die Eigentümer vor deren Anwesen im Bereich der Einfahrt abgelegt, um diese wieder Instand zu setzen. Nach Angaben einer Zeugin wurden die Materialien durch derzeit unbekannte Täter im oben genannten Zeitraum mit einem blauen Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, die Angaben hinsichtlich dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



