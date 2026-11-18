Im Zeitraum von Montag, 16.11.2026, 21 Uhr bis Dienstag, 17.11.2026, 5 Uhr brachen bisher unbekannte Täter ein im Bereich der Bergstraße in Igel abgestelltes Firmenfahrzeug ein und entwendeten sich darin befindliche Werkzeuge.





Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei Trier aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell