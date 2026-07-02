Nach bisherigem Ermittlungsstand sind unbekannte Täter vermutlich durch eine offenstehende Garage in die Erdgeschosswohnung gelangt und haben dort das Bargeld aus der Wohnung entwendet.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder auffälligen Personen bzw. Fahrzeugen mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.
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Diebstahl von Bargeld aus Erdgeschosswohnung