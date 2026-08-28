Diebstahl von Autorädern und Scheibenwischern

In dem Zeitraum vom 26.08.2026, etwa 18:00 Uhr bis zum 27.08.2026, etwa 08:45 Uhr ereignete sich ein Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses in Morbach.



Hierbei wurden einem, auf der Außenfläche im Bereich der Straße "Im Schollenfeld 4" abgestellten, schwarzen PKW vier Räder samt Felgen und alle Scheibenwischblätter abmontiert und anschließend entwendet.

Zu einem ähnlich gelagerten Fall kam es in der selben Nacht auf dem Außengelände eines weiteren Autohauses (Im Schollenfeld 13).

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Morbach (06533/93740) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

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