Morbach
Diebstahl von Autorädern und Scheibenwischern

Symbolbild

dpa

In dem Zeitraum vom 26.08.2026, etwa 18:00 Uhr bis zum 27.08.2026, etwa 08:45 Uhr ereignete sich ein Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses in Morbach.


Hierbei wurden einem, auf der Außenfläche im Bereich der Straße "Im Schollenfeld 4" abgestellten, schwarzen PKW vier Räder samt Felgen und alle Scheibenwischblätter abmontiert und anschließend entwendet.
Zu einem ähnlich gelagerten Fall kam es in der selben Nacht auf dem Außengelände eines weiteren Autohauses (Im Schollenfeld 13).
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Morbach (06533/93740) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740
https://s.rlp.de/PIMorbach


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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