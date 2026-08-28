Hierbei wurden einem, auf der Außenfläche im Bereich der Straße "Im Schollenfeld 4" abgestellten, schwarzen PKW vier Räder samt Felgen und alle Scheibenwischblätter abmontiert und anschließend entwendet.
Zu einem ähnlich gelagerten Fall kam es in der selben Nacht auf dem Außengelände eines weiteren Autohauses (Im Schollenfeld 13).
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Morbach (06533/93740) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533/93740
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Diebstahl von Autorädern und Scheibenwischern