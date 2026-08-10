Lirstal
Diebstahl von Aufbauten eines Anhängers

Symbolbild

dpa

In der Zeit von Sonntag den 09.08.2026, 19:00 Uhr auf Montag, den 10.08.2026, 14:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter in der Ortslage Lirstal im Hardweg an einem abgestellten Anhänger mehrere Aufbauten, die dazugehörenden Laderampen sowie der Gitteraufbau entwendet.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650

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