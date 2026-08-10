Diebstahl von Aufbauten eines Anhängers

In der Zeit von Sonntag den 09.08.2026, 19:00 Uhr auf Montag, den 10.08.2026, 14:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter in der Ortslage Lirstal im Hardweg an einem abgestellten Anhänger mehrere Aufbauten, die dazugehörenden Laderampen sowie der Gitteraufbau entwendet.