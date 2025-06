Am Freitag, den 06.06.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in der Ortslage Lirstal zu einem Diebstahl von Altmetall.





Durch Zeugen wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass zum Tatzeitpunkt ein Pritschenfahrzeug mit blauer Fahrerkabine die Hauptstraße in Lirstal befuhr. Von einem Grundstück wurden durch unbekannte Täter anschließend mehrere metallene Gegenstände, welche neben dem Haus gelagert wurden, entwendet und in das Pritschenfahrzeug verladen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

PHK Köb

Telefon: 06592-9626-0

https://s.rlp.de/PIDaun





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell