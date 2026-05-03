Diebstahl von Altmetall sowie Fahrzeugteilen durch unbekannte Täter

Im Zeitraum vom 27.04.2026 bis zum 02.05.2026 kam es in der Ortslage Beuren (Hochwald)zu einem Diebstahl durch einen oder mehrere unbekannte Täter.





Es wurden mehrere Felgen sowie angesammeltes Altmetall vom Grundstück eines Anwohners der Straße "Am Park" entwendet.



Sollten Hinweise zur Tat oder dem Täter bekannt sein, wird gebeten, diese persönlich oder telefonisch unter der



06503-91510



der Polizeiinspektion Hermeskeil mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-91510

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