Es wurden mehrere Felgen sowie angesammeltes Altmetall vom Grundstück eines Anwohners der Straße "Am Park" entwendet.
Sollten Hinweise zur Tat oder dem Täter bekannt sein, wird gebeten, diese persönlich oder telefonisch unter der
06503-91510
der Polizeiinspektion Hermeskeil mitzuteilen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503-91510
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Diebstahl von Altmetall sowie Fahrzeugteilen durch unbekannte Täter