Diebstahl von 6 Stahlprofilen

Im Zeitraum zwischen dem 05.08.2026 19:00 Uhr und dem 06.08.2026 08:00 Uhr kam es auf einer Baustelle rechtsseitig der K19 in der Gemarkung Ellscheid zu einem Diebstahl von mehreren sogenannten Stahlprofilen durch bislang unbekannte Täter.

Zeugen, welche im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592 96260 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Telefon 06592 9626-0

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