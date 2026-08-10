Zeugen, welche im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592 96260 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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Diebstahl von 6 Stahlprofilen
Zeugen, welche im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592 96260 in Verbindung zu setzen.