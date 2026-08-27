Die Tatörtlichkeit befindet sich oberhalb der Esso-Tankstelle unmittelbar gegenüber dem alten Möbelhaus auf einer geschotterten Stellfläche entlang der Straße.
Der bzw. die unbekannten Täter schraubten die Felgen von einer Mercedes Limousine ab und unterbauten den Pkw mit Pflastersteinen.
Der entstandene Schaden liegt unteren vierstelligen Bereich.
Zeugen, die zum Beispiel ein verdächtiges Fahrzeug im Tatortbereich gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
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Diebstahl von 4x Alufelgen
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