In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den 27.08.2026 kam es in Morbach in der Straße "Im Schollenfeld" zu einem Diebstahl von 4x Alufelgen, welche an einem geparkten und zum Verkauf stehenden Pkw montiert waren.





Die Tatörtlichkeit befindet sich oberhalb der Esso-Tankstelle unmittelbar gegenüber dem alten Möbelhaus auf einer geschotterten Stellfläche entlang der Straße.



Der bzw. die unbekannten Täter schraubten die Felgen von einer Mercedes Limousine ab und unterbauten den Pkw mit Pflastersteinen.



Der entstandene Schaden liegt unteren vierstelligen Bereich.



Zeugen, die zum Beispiel ein verdächtiges Fahrzeug im Tatortbereich gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

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54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

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