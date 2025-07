Diebstahl und Vandalismus - Campingplatz Waxweiler

Im Zeitraum von Freitag, den 25.07.2025, 19:00 Uhr und Samstag, den 26.07.2025, 06:30 Uhr, kam es in der Schwimmbadstraße in Waxweiler, unmittelbar in der Nähe des Campingplatzes, zu einem Diebstahl von Verkehrsschildern.