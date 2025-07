Diebstahl und Sachbeschädigung in Hoppstädten-Weiersbach

In der Nacht von Samstag, den 05.07.2025 zum Sonntag, den 06.07.2025, kommt es Nahe des Flugplatzes in Hoppstädten-Weiersbach zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad, welches von einem Besucher des Fischerfestes im dortigen Bereich abgestellt wurde.