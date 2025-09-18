Brücken Diebstahl und Sachbeschädigung auf Friedhof in Brücken Polizeidirektion Trier (ots) 18.09.2025, 15:36 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Zeitraum vom 14.09.2025 - 18.09.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter auf dem Friedhof in Brücken eine bronzene Grabfigur von einem dortigen Grab, wodurch letzteres auch beschädigt wurde.

Zeugen, die Angaben zur Tat tätigen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

Pi birkenfeld@polizei.rlp.de





