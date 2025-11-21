Diebstahl Pfeilwegweiser

Im Zeitraum 31.10.2025 bis 06.11.2025 wurde in der Ortslage Wallersheim durch bislang unbekannte Täter der Pfeilwegweiser Richtung Schönecken/Hersdorf entwendet.





Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



