Diebstahl mehrerer Kfz- Kennzeichen

Bislang unbekannte Täter entwendeten die
Kennzeichenschilder zweier dort abgestellten Pritschenwagen sowohl an der
Fahrzeugfront als auch am Fahrzeugheck. Der Fahrzeughalter stellte
das Fehlen der Kennzeichen gegen 20:00 Uhr fest. Nach derzeitigen
Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf den bislang unbekannten Täter
vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen
gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichenschilder bzw.
zu deren möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der
Polizeiinspektion Baumholder zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus- Straße 1
55774 Baumholder
Telefon: 06783 9910
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Bislang unbekannte Täter entwendeten die