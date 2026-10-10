Baumholder
Diebstahl mehrerer Kfz- Kennzeichen

Symbolbild

dpa

Im Zeitraum zwischen 08.10.2026 um 12:00 bis 09.10.2026 um 20:00 Uhr kam es in der Ringstraße in Baumholder zum Diebstahl amtlicher Kennzeichenschilder.

Bislang unbekannte Täter entwendeten die
Kennzeichenschilder zweier dort abgestellten Pritschenwagen sowohl an der
Fahrzeugfront als auch am Fahrzeugheck. Der Fahrzeughalter stellte
das Fehlen der Kennzeichen gegen 20:00 Uhr fest. Nach derzeitigen
Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf den bislang unbekannten Täter
vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen
gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichenschilder bzw.
zu deren möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der
Polizeiinspektion Baumholder zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus- Straße 1
55774 Baumholder
Telefon: 06783 9910


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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