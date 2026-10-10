Diebstahl mehrerer Kfz- Kennzeichen

Bislang unbekannte Täter entwendeten die

Kennzeichenschilder zweier dort abgestellten Pritschenwagen sowohl an der

Fahrzeugfront als auch am Fahrzeugheck. Der Fahrzeughalter stellte

das Fehlen der Kennzeichen gegen 20:00 Uhr fest. Nach derzeitigen

Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf den bislang unbekannten Täter

vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichenschilder bzw.

zu deren möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Baumholder zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

St. Hubertus- Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783 9910





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