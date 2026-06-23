Diebstahl in Schillingen

Der Pavillon war durch das geschädigte Ehepaar vor dem Hauseingang ihres Anwesens abgestellt worden. Während einer kurzzeitigen Abwesenheit der Eigentümer wurde dieser durch bislang unbekannte Täter entwendet.
Nach Angaben der Geschädigten befuhren im Verlauf des Vormittags mehrere Kasten- bzw. Pritschenwagen die betreffende Straße. Gegen 11:10 Uhr wurde das Fehlen des Pavillons anschließend festgestellt. Ob die Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist bislang unklar.
Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betreffenden Straße wahrgenommen hat, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
www.polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
54411 Hermeskeil
Trierer Straße 53
Tel. 06503-91510
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Der Pavillon war durch das geschädigte Ehepaar vor dem Hauseingang ihres Anwesens abgestellt worden. Während einer kurzzeitigen Abwesenheit der Eigentümer wurde dieser durch bislang unbekannte Täter entwendet.