Diebstahl eines Zickleins – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Dienstag, den 23.12.2025 und Dienstag, den 30.12.2025 kam es zum Diebstahl einer Jungziege, aus einem umzäunten Areal in der Nähe von Schönecken.





Bei dem entwendeten Tier handelt es sich um einen Mischling aus Burenziege und Kalahari Red. Das Tier weist eine braun-weiße Färbung auf und trägt eine Ohrmarke mit der Nummer 38536. Ein Bild des Geschwistertiers ist zum Abgleich beigefügt.



Die Polizei Prüm bittet mögliche Zeugen um Mitteilung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



