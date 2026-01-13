Bei dem entwendeten Tier handelt es sich um einen Mischling aus Burenziege und Kalahari Red. Das Tier weist eine braun-weiße Färbung auf und trägt eine Ohrmarke mit der Nummer 38536. Ein Bild des Geschwistertiers ist zum Abgleich beigefügt.
Die Polizei Prüm bittet mögliche Zeugen um Mitteilung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Diebstahl eines Zickleins – Zeugen gesucht