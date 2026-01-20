Diebstahl eines Werkzeugwagens vom Reinhardshof

Morbach OT Hundheim (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 18.01.2026 ca. 19:00 Uhr, bis Montag, 19.01.2026 ca. 07:00 Uhr, kam es im Bereich des Reinhardshofes in Morbach, Ortslage Hundheim, zu einem Diebstahl von einem Werkzeugwagen samt Inhalt.



Hierbei verschaffte(n) der/die unbekannte(n) Täter sich Zugang zu einem sich auf dem Hof befindlichen abgeschlossenen Container. Mutmaßlich wurde durch den/die unbekannten Täter ein Bollerwagen genutzt, um den Werkzeugwagen vom Hof zu transportieren.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.



Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Hundheim beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 oder per E-Mail an pimorbach.wache@polizei.rlp.de



