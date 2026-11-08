Emmeroth
Diebstahl eines Weidezaungerätes
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum von Montag, den 02.11.2026, bis Donnerstag, den 05.11.2026, kam es auf einer Viehweide zwischen den Ortschaften Frohnhofen und Emmeroth zu einem Diebstahl eines Weidezaungerätes.

Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740
https://s.rlp.de/PIMorbach


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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