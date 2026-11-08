Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.
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Polizeiinspektion Morbach
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Diebstahl eines Weidezaungerätes
Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.