Neroth
Diebstahl eines Weidezaungerätes
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Montag, den 25.05.2026 zwischen 11:00 - 23:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Weidezaungerät samt Batteriespeicher von einer Schafweide.

Das Weidezaungerät befand sich in Sichtweite zur K33 zwischen den Ortschaften Neroth und Gees.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650

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