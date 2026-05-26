Diebstahl eines Weidezaungerätes

Das Weidezaungerät befand sich in Sichtweite zur K33 zwischen den Ortschaften Neroth und Gees.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650



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