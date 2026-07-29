Diebstahl eines VW-Busses in Blankenrath

Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor dem Anwesen des Geschädigten abgestellt und nach dessen Angaben verschlossen. Da am Abstellort Schleifspuren festgestellt werden konnten, erscheint es wahrscheinlich, dass das Fahrzeug möglicherweise mithilfe eines anderen Fahrzeugs aufgeladen und abtransportiert wurde.



Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Caravelle (T5) mit Zeller Kennzeichen. Auf der Heckklappe befindet sich eine auffällige gelbe Markierung und auf der Fahrerseite ist der Schriftzug "Leben" erkennbar, da der Transporter davor im Eigentum der Lebenshilfe war. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs, zu einem potenziellen Täter oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Zell zu melden.



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