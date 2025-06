Diebstahl eines Verkehrsschildes in Büdesheim – Zeugen gesucht

In der Zeit vor dem 27. Mai 2025 wurde in Büdesheim ein Verkehrsschild mit der Beschilderung "Absolutes Halteverbot" entwendet.

Der Diebstahl ereignete sich an der Kreisstraße K172.



Das fehlende Verkehrszeichen wurde im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle festgestellt. Die genaue Tatzeit ist bislang unbekannt. Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht und die zuständige Straßenverkehrsbehörde hat bereits Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit eingeleitet.



Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht hat oder sachdienliche Informationen zum Verbleib des Schildes geben kann, wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion in Prüm unter der Telefonnummer 06551 / 942-0 zu melden.



Der Diebstahl eines Verkehrsschildes stellt nicht nur eine Straftat dar, sondern kann auch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erheblich gefährden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



