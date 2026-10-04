Diebstahl eines Motorrollers





Das Fahrzeug war vom Eigentümer abgeschlossen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt worden. Die Originalschlüssel befinden sich noch in seinem Besitz. Am Sonntagmittag bemerkte der Fahrzeughalter dann das Fehlen seines Leichtkraftrades.



Wer kann Angaben zum Verschwinden bzw. zum Verbleib des Motorrollers machen? Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Birkenfeld (06782-9910). Vielen Dank!



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PI Birkenfeld



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