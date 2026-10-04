Birkenfeld
Diebstahl eines Motorrollers
Foto des entwendeten Motorrollers Peugeot Elyseo
Foto des entwendeten Motorrollers Peugeot Elyseo
Polizeidirektion Trier

In der Nacht von Samstag, 03.10.2026, 22.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 04.10.2026, 12.30 Uhr, wurde in Birkenfeld im Wagnersweg ein Motorroller (125er) mit KUS-Kennzeichen entwendet.



Das Fahrzeug war vom Eigentümer abgeschlossen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt worden. Die Originalschlüssel befinden sich noch in seinem Besitz. Am Sonntagmittag bemerkte der Fahrzeughalter dann das Fehlen seines Leichtkraftrades.

Wer kann Angaben zum Verschwinden bzw. zum Verbleib des Motorrollers machen? Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Birkenfeld (06782-9910). Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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