Unbekannte Täter entwendeten hierbei das vordere Kennzeichen mitsamt der angebrachten Halterung von einem blauen Kia Sportage.
Personen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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54439 Saarburg
Tel: 06581/9155-0
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Diebstahl eines Kennzeichens