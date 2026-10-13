Im Zeitraum zwischen Samstag, 10.10.2026 08 Uhr und Sonntag, den 11.10.2026 gegen 08 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes des Kreiskrankenhaus Saarburg zu einem Diebstahl eines Kennzeichens.



Unbekannte Täter entwendeten hierbei das vordere Kennzeichen mitsamt der angebrachten Halterung von einem blauen Kia Sportage.



Personen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



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54439 Saarburg

Tel: 06581/9155-0

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