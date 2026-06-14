Diebstahl eines Kennzeichens

Lirstal (ots) -



Am Freitag, den 12.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass unbekannte Täter zwischen dem 30.05. - 12.06.2026 an einem PKW in Lirstal das vordere Kennzeichen entwendeten. Der PKW war in der Hauptstraße in Lirstal auf einer Wiese abgestellt.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650



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