Diebstahl eines Kabellöffel

Bernkastel-Kues (ots) -



Zeltingen-Rachtig.



In der Zeit von Ende April '25 bis Mitte Juni '25 kam es zu einem Diebstahl eines sog. Kabellöffels (120mm).



Dieser befand sich auf einem Lagerplatz in der Niederflurstraße in 54492 Zeltingen-Rachtig.



Bei diesem Bagger-Anbauteil handelt es sich um ein Werkzeug, speziell für Arbeiten in schmalen Kabelgräben (Glasfaserausbau).



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



