Im Zeitraum von 1. September bis 12. November 2026 entwendeten bisher unbekannte Täter einen Ford Transit, der auf einem öffentlichen Parkplatz in Wincheringen abgestellt worden war.





Der Eigentümer hatte sein Auto dort geparkt, während er eine mehrwöchige Reise unternahm. Als er am Donnerstag, 12. November, zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Er erklärte, das Auto ordnungsgemäß verschlossen zu haben, und hatte beide Schlüssel dabei.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei Trier aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 erbeten.



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