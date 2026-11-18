Im Zeitraum vom 10.11.2026 bis zum 12.11.2026 wurde ein E-Scooter der Marke VMAX (Modell VX2 Pro) von einer unbekannten Person aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße 72, 54497 Morbach, entwendet.

Das Fahrzeug ist rundherum mit einer auffälligen Reflektor-Beklebung versehen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rollers beziehungsweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

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