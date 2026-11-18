Das Fahrzeug ist rundherum mit einer auffälligen Reflektor-Beklebung versehen.
Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rollers beziehungsweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533/93740
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Diebstahl eines E-Scooters
Das Fahrzeug ist rundherum mit einer auffälligen Reflektor-Beklebung versehen.