Der schwarze E-Scooter der Marke Changzhou Niu war neben dem Netto-Markt abgestellt.
Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des E-Scooters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502 915710
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de
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Diebstahl eines E-Scooters