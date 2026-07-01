Schweich
Diebstahl eines E-Scooters
Symbolbild

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dpa

Am Dienstag, dem 30.06.2026, kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Ermesgraben in 54338 Schweich zum Diebstahl eines E-Scooters.



Der schwarze E-Scooter der Marke Changzhou Niu war neben dem Netto-Markt abgestellt.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des E-Scooters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502 915710
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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