Diebstahl eines E-Scooters in Saarburg-Beurig

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der schwarze E-Scooter durch den Eigentümer im Bereich der auf dem Parkplatz befindlichen Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als dieser kurze Zeit später zurückkehrte und seine Fahrt fortsetzen wollte, war der E-Scooter im Nahbereich nicht mehr auffindbar.
Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen im Bereich des Lebensmittelmarktes wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
